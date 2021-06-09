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Даниил Медведев прокомментировал поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев прокомментировал поражение в четвертьфинале «Ролан Гаррос»
Антон Шебика
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче «Ролан Гаррос» с греком Стефаносом Циципасом со счётом 3:6, 6:7 (3:7), 5:7.

«Для Циципаса всё сложилось так легко, потому что я не ожидал от него такого прекрасного уровня игры. Я сыграл здесь с сильными ребятами вроде Бублика, Гарина, Пола, которые хороши на задней линии. Я был сильнее их в розыгрышах и чувствовал, что так будет и дальше, словно на харде. Но всё оказалось не так. Мне нужно было изменить тактику. Стоило играть агрессивнее. Сегодня я сделал немало хорошего на корте, но этого оказалось недостаточно для победы. Очень жаль.

Я боролся. Пытался адаптировать свою тактику после первого сета, в котором соперник был гораздо сильнее меня. Во втором сете он вёл с брейком. Я пытался отыграться. Думаю, он провёл великолепный матч», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.

В полуфинале Циципас сыграет с немцем Александром Зверевым.

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