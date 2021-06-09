Камельзон — о поражении Медведева: пара неудачных моментов решила судьбу всего матча

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон отреагировал на поражение россиянина Даниила Медведева греку Стефаносу Циципасу в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
«Я всегда говорю: «Ребята, научитесь стартовать. Что же вы делаете?». В любом виде спорта это очень важно. Всегда наши теннисисты разыгрываются к концу первого сета, а потом начинают играть. Мне это не очень понятно, но есть психологические моменты. Видимо, в этом механизме был небольшой сбой. Медведев всё-таки зацепился за игру, повёл в третьем сете, корить его за поражение нельзя.
Даниил потерял внимание, когда не реализовал сетболы. Где-то перестраховался, не реализовал решающий мяч. Эти важные розыгрыши присущи только Джоковичу, Надалю и Федереру. Медведев проиграл сетболы, и они сидели у него в голове. Это называется «психологическая подготовка». Пара неудачных моментов решила судьбу всего матча.
Должна же быть психология бойца: куда ты приехал, там и побеждай. Нельзя сказать, что четвертьфинал — неудовлетворительный результат. В четвертьфинале сумасшедшая компания — проиграть там может любой. Я теперь даже не могу угадать победителя. Циципас со своей игрой может победить, Надаль хорошую форму набрал, пустили зрителей, что тоже хорошо для Рафаэля», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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