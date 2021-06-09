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Циципас рассказал, вспоминает ли он давний конфликт с Медведевым

Циципас рассказал, вспоминает ли он давний конфликт с Медведевым
Григорий Петерсон
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Греческий теннисист Стефан Циципас после победы над Даниилом Медведевым в 1/4 финала «Ролан Гаррос» со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 7:5 рассказал, вспоминает ли он конфликт с российским соперником, произошедший в Майами в 2018 году.

«Давно не думаю об этом, прошло уже очень много времени. Я не вспоминаю о случившемся. К тому же это не самое приятное событие в жизни, так зачем постоянно думать о нём», — приводит слова Циципаса пресс-служба «Ролан Гаррос».

Напомним, теннисисты Даниил Медведев и Стефанос Циципас повздорили на турнире ATP в Майами в 2018 году. Проигравший в первом круге грек неоднократно демонстрировал неуважение к сопернику во время матча, а после традиционного послематчевого рукопожатия оскорбил россиянина по национальному признаку.

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