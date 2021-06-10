Сегодня, 10 июня, состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова, посеянная под 31-м номером, и представительница Словении Тамара Зиданшек. Поединок поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся около 16:00 мск. Ранее Анастасия и Тамара друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Зиданшек в полуфинале «Ролан Гаррос»



Победительница этого поединка в финале сыграет либо с чешкой Барборой Крейчиковой, либо с Марией Саккари (17) из Греции.



Соревнования в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» завершатся 12 июня. В 2020 году чемпионкой этого турнира стала Ига Свёнтек из Польши.