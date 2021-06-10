Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Зиданшек в полуфинале «Ролан Гаррос»

Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Зиданшек в полуфинале «Ролан Гаррос»
Антон Шебика
Комментарии

Сегодня, 10 июня, состоится полуфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют россиянка Анастасия Павлюченкова, посеянная под 31-м номером, и представительница Словении Тамара Зиданшек. Поединок поставлен вторым запуском на корте Филиппа Шатрье и начнётся около 16:00 мск. Ранее Анастасия и Тамара друг с другом не встречались.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Зиданшек в полуфинале «Ролан Гаррос»

Победительница этого поединка в финале сыграет либо с чешкой Барборой Крейчиковой, либо с Марией Саккари (17) из Греции.

Соревнования в женском одиночном разряде на «Ролан Гаррос» завершатся 12 июня. В 2020 году чемпионкой этого турнира стала Ига Свёнтек из Польши.

Анастасия Павлюченкова — в 1/2 финала «Ролан Гаррос»! Наконец-то наши девушки «проснулись» Анастасия Павлюченкова — в 1/2 финала «Ролан Гаррос»! Наконец-то наши девушки «проснулись»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021