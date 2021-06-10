Елена Веснина и Аслан Карацев проиграли финал «Ролан Гаррос» в миксте

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев, выступающие в смешанном разряде на Открытом чемпионате Франции — 2021, проиграли финал этого турнира.
В финале турнира россияне оказались слабее представительницы США Дезире Кравчик и её партнёра Джо Солсбери из Великобритании. Для победы Кравчик и Солсбери потребовалось три сета. Счёт матча — 2:6, 6:4, [10:5] в пользу Кравчик и Солсбери.
Матч продолжался 1 час 17 минут. Победители выполнили 3 эйса, допустили одну двойную ошибку и использовали 1 брейк-пойнт из 2. Веснина и Карацев 5 раз подали навылет, сделали 2 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 4.
Карацев упустил возможность впервые выиграть турнир «Большого шлема». А Веснина ранее побеждала в миксте. Это случилось на Открытом чемпионате Австралии-2016. Тогда она с бразильцем Бруно Соаресом обыграла дуэт Коко Вандевеге (США)/ Хория Текэу (Румыния). Также Елена — победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2013, Открытый чемпионат США-2014, Уимблдон-2017).
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