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Елена Веснина и Аслан Карацев проиграли финал «Ролан Гаррос» в миксте

Елена Веснина и Аслан Карацев проиграли финал «Ролан Гаррос» в миксте
Лидия Шейко
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Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев, выступающие в смешанном разряде на Открытом чемпионате Франции — 2021, проиграли финал этого турнира.

В финале турнира россияне оказались слабее представительницы США Дезире Кравчик и её партнёра Джо Солсбери из Великобритании. Для победы Кравчик и Солсбери потребовалось три сета. Счёт матча — 2:6, 6:4, [10:5] в пользу Кравчик и Солсбери.

Матч продолжался 1 час 17 минут. Победители выполнили 3 эйса, допустили одну двойную ошибку и использовали 1 брейк-пойнт из 2. Веснина и Карацев 5 раз подали навылет, сделали 2 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 4.

Карацев упустил возможность впервые выиграть турнир «Большого шлема». А Веснина ранее побеждала в миксте. Это случилось на Открытом чемпионате Австралии-2016. Тогда она с бразильцем Бруно Соаресом обыграла дуэт Коко Вандевеге (США)/ Хория Текэу (Румыния). Также Елена — победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Франции-2013, Открытый чемпионат США-2014, Уимблдон-2017).

Ролан Гаррос — микст. Финал
10 июня 2021, четверг. 13:10 МСК
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
Джо Солсбери
Великобритания
Джо Солсбери
Д. Кравчик Д. Солсбери
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 1 10
6 		4 0 5
         
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
Е. Веснина А. Карацев
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