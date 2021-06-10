Тренер Тамары Зиданшек: она играет за всех словенцев

Тренер словенской теннисистки Тамары Зиданшек Марьян Чук рассказал о её мотивации в преддверии полуфинала «Ролан Гаррос» с Анастасией Павлюченковой.

«С прошлого месяца она начала говорить с нами более откровенно. Все чувства выходят наружу. Благодаря этим чувствам мы можем направлять её, слушать. Это было очень здорово и очень сильно повлияло на нас как на команду. Теперь я знаю, что она играет для себя, для команды и для всех словенцев. Она хочет стать психотерапевтом, ментальным тренером-психологом. Мы подходим к ней: „Послушай, ты изучаешь это, но теперь ты можешь быть психологом для всей Словении. Если ты выйдешь на корт, покажешь силу и покажешь людям, что я здесь, чтобы сражаться, они последуют за тобой. Так что ты психотерапевт для двух миллионов человек в Словении“. Она посмотрела на нас и сказала: “Вау, вот в чём дело. Да, теперь я вижу картину в целом, а не только часть», — приводит слова тренера официальный сайт «Ролан Гаррос».