«Это не чудо, а достижение человеческих возможностей». Камельзон – о победе Павлюченковой

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил игру Анастасии Павлюченковой в полуфинале «Ролан Гаррос». Россиянка в двух сетах обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3.

«Выдающееся выступление Насти, потому что это «Большой шлем». Выйти в финал – это одно из выдающихся достижений любого спортсмена, который занимается этим видом спорта. Поэтому мы её все поздравляем.

Это не только её победа — это победа её команды прежде всего. Ещё ей помогал её родной брат, который сам хорошо играл в теннис, Александр Павлюченков. Их тандем сработал. Это российская школа, она имеет хорошую основу. Я рад, что туда, где в последнее время наши девочки немного подотстали, то есть в выступлениях на «Больших шлемах», наконец-то прорвалась российская спортсменка. Это гордость страны, гордость всей федерации, поэтому я вас всех поздравляю с выходом в финал.

Выход в финал «Ролан Гаррос» — это не чудо, а достижение человеческих возможностей. Она показала, что к своему возрасту набрала весь тот капитал опыта участия в международных соревнованиях. И вот этот капитал сегодня проявился как раз во всю свою мощь. Теперь мы все будем ждать, чем закончится финал. Надеемся, что она его выиграет, потому что в финале, с другой стороны, девочка-гречанка, которая тоже прошла такой же путь борьбы. Все теперь будут ждать и смотреть, кто там окажется сильнее. Любой достоин первого места», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.