Стало известно, с кем Павлюченкова поборется за титул чемпионки «Ролан Гаррос-2021»

Завершился второй женский полуфинал на «Ролан Гаррос». Его победительницей стала 33-я ракетка мира, чешка Барбора Крейчикова. Она в трёх сетах обыграла представительницу Греции Марию Саккари (17) со счётом 7:5, 4:6, 9:7.

Продолжительность поединка составила 3 часа 18 минут. Крейчикова 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 15. На счету Саккари — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнта из 11.

За титул чемпионки Открытого чемпионата Франции она поборется с россиянкой Анастасией Павлюченковой (31).

Прошлогодней чемпионкой турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.