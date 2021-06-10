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Стало известно, с кем Павлюченкова поборется за титул чемпионки «Ролан Гаррос-2021»

Стало известно, с кем Павлюченкова поборется за титул чемпионки «Ролан Гаррос-2021»
Яна Метлёва
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Завершился второй женский полуфинал на «Ролан Гаррос». Его победительницей стала 33-я ракетка мира, чешка Барбора Крейчикова. Она в трёх сетах обыграла представительницу Греции Марию Саккари (17) со счётом 7:5, 4:6, 9:7.

Продолжительность поединка составила 3 часа 18 минут. Крейчикова 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 15. На счету Саккари — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнта из 11.

За титул чемпионки Открытого чемпионата Франции она поборется с россиянкой Анастасией Павлюченковой (31).

Прошлогодней чемпионкой турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. В финале она обыграла американку Софью Кенин в двух сетах — 6:4, 6:1.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
10 июня 2021, четверг. 18:20 МСК
Барбора Крейчикова
33
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 9
5 		6 7
         
Мария Саккари
18
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
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