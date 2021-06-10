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Павлюченкова – о брате: когда меня уносит по ходу матча, он пытается подкорректировать

Павлюченкова – о брате: когда меня уносит по ходу матча, он пытается подкорректировать
Яна Метлёва
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, как на неё повлияло сотрудничество со старшим братом Александром, который является её личным тренером.

«На самом деле, он учит меня читать игру, как бы это странно не звучало. Я, наверное, реально до этого очень часто и много уходила в эмоции во время матча. Играла без дисциплины и не следовала плану игры, либо его вообще раньше не было. Дисциплина также усилилась и на тренировках: каждый мяч обрабатывается, техника, ноги. Супердисциплина во всём. И какие-то тактически моменты он тоже привнёс. По ходу матча он пытается мне где-то подкорректировать, потому что меня иногда уносит. Думаю, это основное», — сказала Павлюченкова в эфире Eurosport.

Ранее Павлюченкова впервые в карьере вышла в финал «Ролан Гаррос», где сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.

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