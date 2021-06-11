Зиданшек – о матче с Павлюченковой: я нервничала, для меня полуфинал «РГ» – новая ситуация
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Словенская теннисистка Тамара Зиданшек поделилась эмоциями после поражения в полуфинале «Ролан Гаррос» от россиянки Анастасии Павлюченковой. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:5, 6:3 – в пользу Павлюченковой.
«Это был хороший матч. Полуфинал на «Ролан Гаррос» – новая, неизвестная мне ситуация. Поэтому да, я нервничала. Но кто бы вёл себя по-другому в таких условиях?
Я как могла старалась успокоить свои нервы. У меня были шансы в первом сете, при счёте 5:5, 15:40 – на подаче соперницы. Сегодня я не так эффективно использовала свои шансы, как в предыдущие дни, но я так же боролась до последнего. Поэтому несмотря на поражение я довольно тем, как сыграла сегодня», — приводит слова Зиданшек Tennis Majors.
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