Павлюченкова опубликовала пост после выхода в финал «РГ», Кафельников прокомментировал
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала пост в своём «инстаграме» после выхода в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале она обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3.
«Очень сложно словами описать ощущения от выхода в мой первый финал на турнире «Большого шлема». Париж, это любовь», — написала Павлюченкова.
Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой
В комментарии Светлана Кузнецова написала: «Настёна, удачи!» Евгений Кафельников добавил: «Давай, ещё один матч».
В финальном поединке Павлюченкова сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой. В 2020 году чемпионкой «Ролан Гаррос» стала Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.
Новость по темеАнна Дмитриева отреагировала на выход Анастасии Павлюченковой в финал «Ролан Гаррос»
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