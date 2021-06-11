Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Павлюченкова опубликовала пост после выхода в финал «РГ», Кафельников прокомментировал

Павлюченкова опубликовала пост после выхода в финал «РГ», Кафельников прокомментировал
Антон Шебика
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала пост в своём «инстаграме» после выхода в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале она обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3.

«Очень сложно словами описать ощущения от выхода в мой первый финал на турнире «Большого шлема». Париж, это любовь», — написала Павлюченкова.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой

В комментарии Светлана Кузнецова написала: «Настёна, удачи!» Евгений Кафельников добавил: «Давай, ещё один матч».

В финальном поединке Павлюченкова сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой. В 2020 году чемпионкой «Ролан Гаррос» стала Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.

Новость по теме
Анна Дмитриева отреагировала на выход Анастасии Павлюченковой в финал «Ролан Гаррос»
Русская сенсация! Анастасия Павлюченкова в шаге от великой победы на «Ролан Гаррос». LIVE! Русская сенсация! Анастасия Павлюченкова в шаге от великой победы на «Ролан Гаррос». LIVE!
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021