Павлюченкова опубликовала пост после выхода в финал «РГ», Кафельников прокомментировал

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала пост в своём «инстаграме» после выхода в финал «Ролан Гаррос». В полуфинале она обыграла представительницу Словении Тамару Зиданшек со счётом 7:5, 6:3.

«Очень сложно словами описать ощущения от выхода в мой первый финал на турнире «Большого шлема». Париж, это любовь», — написала Павлюченкова.

Пост доступен в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой

В комментарии Светлана Кузнецова написала: «Настёна, удачи!» Евгений Кафельников добавил: «Давай, ещё один матч».

В финальном поединке Павлюченкова сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой. В 2020 году чемпионкой «Ролан Гаррос» стала Ига Свёнтек из Польши. В финале она обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:4, 6:1.