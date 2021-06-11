Бычкова — о выходе Павлюченковой в финал «РГ»: после тридцати всё только начинается

Российская теннисистка Екатерина Бычкова прокомментировала первый в карьере выход в финал «Ролан Гаррос» 29-летней Анастасии Павлюченковой.
«Это ожидаемый результат. Я уже высказалась о том, что, на мой взгляд, у неё отличные перспективы на титул. Для Насти это уже 52-й турнир «Большого шлема», который она проводит за карьеру. Она несоизмеримо опытнее, чем все остальные полуфиналистки, кто в этот раз добрался до такой стадии. Да, после 30 всё только начинается. 52-й «Шлем» за карьеру и первый финал. Вот как бывает, главное — дождаться своего часа. И это будет её первый «Большой шлем», она пошла по стопам Стэна Вавринки.
Настя в полуфинале была выше по уровню игры. Не то чтобы Зиданшек сильно хуже играет в теннис, просто у неё намного меньше опыта. Даже во встрече с Бадосой Тамара иногда терялась, мандражировала. Если Паула не смогла этим воспользоваться, потому что сама испытывала те же ощущения, то Настя сумела. Я именно это и ожидала, так что для меня никакого сюрприза», — приводит слова Бычковой сайт Рейтинг букмекеров.
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