Адвокат задержанной российской теннисистки: добровольные ответы превратились в задержание

Адвокат российской теннисистки Яны Сизиковой Фредерик Бело рассказал о подробностях задержания своей клиентки в Париже по подозрению в договорном матче на «Ролан Гаррос» в прошлом году.

«Её застали дома, попросили ответить на вопросы. Она отвечала по своей воле, никто её не принуждал. Но эти добровольные ответы превратились в задержание. С вечера до утра она не спала, только пила, не ела, потому что не хотела. Спустя 11 часов начался допрос. Ей показывали фотографии людей, которых она не знает, проверили её телефон, ничего не нашли, её не в чем подозревать.

В прошлом году один итальянский журналист опубликовал в своём аккаунте в «твиттере» заявление, что игра Яны была договорной. Не могу сказать, что это очень известный журналист. Скажем, это человек, который регулярно наблюдает договорные матчи, это его «компетенция», что-то вроде хобби, если можно так выразиться. И вот он делает подобное заявление», — приводит слова адвоката RT.