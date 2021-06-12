Прошла жеребьёвка турнира в Лондоне, где сыграют Аслан Карацев и Энди Маррей

Прошла жеребьёвка турнира категории ATP-500, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 14 по 20 июня.

Возглавил посев девятая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини, который в первом круге сыграет с соотечественником Стефано Травальей. Вторым сеяным стал канадец Денис Шаповалов, его соперником будет один из победителей квалификации.

Единственный россиянин в основной сетке — пятый сеяный Аслан Карацев — в первом круге также сыграет с квалифаером.

Отметим, что на турнире выступит бывшая первая ракетка мира шотландец Энди Маррей, получивший уайлд-кард от организаторов. Его соперником в первом круге стал француз Бенуа Пэр.

Действующим победителем соревнований в Лондоне является испанец Фелисьяно Лопес, он взял титул в 2019 году, в 2020-м турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.