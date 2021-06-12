Камельзон: Павлюченкова тяжелее Крейчиковой, но стоит отдать Насте должное. Очень жалко

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировала поражение Анастасии Павлюченковой от чешки Барборы Крейчиковой в финале «Ролан Гаррос».
«Прежде всего надо отдать должное Крейчиковой. Она показала не только интересную игру, но и сумасшедшую волю к победе. После полуфинала победность сыграла более важную роль, чем профессионализм. К чести Анастасии, она сумела забрать второй сет после проигранного первого. Павлюченкова неплохо играла, сумела найти ключ к игре. Решающий сет тоже начала хорошо, но Крейчикова была ведущей в этой игре. Анастасия боролась до конца, но была тяжелее, чем её соперница. Павлюченкова ещё никак не могла приспособиться к косым подачам. Но Настя сделала всё, что могла. Очень трудно её в чем-то упрекнуть. А мастерства Крейчиковой хватило, чтобы выиграть «Ролан Гаррос». Конечно, очень жалко.
Крейчикова хорошо подготовлена, она лёгкая сама по себе. Барбора может носиться из угла в угол, одновременно с этим ищет пути к победе. Не так просто противостоять такой игре. Она доказала, что не зря победила в полуфинале, и ожидать, что она просто ляжет в этом матче, было нельзя. У неё есть теннисный победный характер, она достаточно агрессивная и настойчивая. Против её победы нельзя ничего сказать, можно только поздравить», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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