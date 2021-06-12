Павлюченкова: в жизни есть гораздо более важные вещи, чем этот трофей

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что не расстроиться после поражения в финале «Ролан Гаррос» ей помогло присутствие на матче друзей из России.
«Возможно, они думали, что это будет мой единственный финал, поэтому и решили приехать — сейчас или никогда. Я же хочу верить, что лучшее ещё впереди, поэтому думаю, что должна подходить ко всей ситуации именно так. В начале церемонии награждения я была близка к тому, чтобы расплакаться. Всегда грустно проигрывать. Но потом, когда посмотрела на своих друзей, подумала, что в жизни есть гораздо более важные вещи, чем этот трофей. Я чувствую себя любимой. Думаю, лучшее, что может быть, — это друзья и жизнь вне тенниса. Это на самом деле значит больше, чем сегодняшний трофей.
Я всегда знала, что смогу это сделать. Буду продолжать. Надеюсь, в следующий раз, если мне представится шанс выйти в финал, справлюсь с ним лучше, буду более свежей, буду играть лучше. Такова моя цель. Верю в свою игру, верю в себя. Знаю, что я боец. А что ещё нужно?
В матче на Соболенко я была в очень плохой физической форме. Не знаю, как выиграла тот матч, потому что даже пришлось перевязать ногу.
Некоторое время я боролась с левым коленом. В третьем сете во время матча с Соболенко сказала себе: «Если выиграю, заплачу». Жаль, что я так хорошо играю, а тело говорит мне: «Не хочу продолжать», — приводит слова Павлюченковой пресс-служба WTA.
- 12 июня 2021
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