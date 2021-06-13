Анастасия Павлюченкова: раньше на меня часто накатывало отчаяние

Финалистка «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова после проигранного матча рассказала о своём эмоциональном состоянии.

«Я начала посещать психолога примерно за две недели до начала турнира в Мадриде. Честно говоря, очень удивилась, потому что сразу начала чувствовать себя комфортнее во время матчей. Раньше на меня часто накатывало отчаяние. Ты работаешь, стараешься, но всё равно ничего не выходит. Тогда я решила, что мне нужно испробовать все варианты. Постаралась улучшить не только свою физическую форму, но и укрепить ментальное здоровье. Когда ты делаешь всё по максимуму, то и жалеть не о чем», — цитирует Павлюченкову пресс-служба «Ролан Гаррос».

Напомним, в финале «Ролан Гаррос» чешская теннисистка Барбора Крейчикова обыграла Анастасию Павлюченкову.