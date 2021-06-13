Самсонова пробилась в основную сетку турнира в Берлине, на тай-брейке обыграв Конюх
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22-летняя российская теннисистка Людмила Самсонова сумела пробиться в основную сетку травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия).
В финале квалификации она в трёх сетах обыграла представительницу Хорватии Ану Конюх со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4). Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут.
Самсонова 7 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Конюх — 4 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
Призовой фонд турнира в Берлине составил более $ 565 тыс. Соревнования пройдут с 14 по 20 июня.
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