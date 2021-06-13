«20 «Шлемов» на двоих». Фанаты отреагировали на совместное фото Федерера и Хачанова

25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в «Инстаграме» совместное фото с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером.

Публикация доступна в «инстаграме» Карена Хачанова.

«Утренняя тренировка с чемпионом. Рад снова видеть тебя в туре здоровым!» — написал Хачанов в описании к посту. «20 «Больших шлемов» на двоих», — сыронизировал один из подписчиков Хачанова в комментариях под фото.

Оба теннисиста заявились на травяной турнир категории ATP-500 в Галле (Германия), который пройдёт с 14 по 20 июня. В первом круге соревнования Хачанов сыграет с соотечественником четвёртым сеяным Андреем Рублёвым. Федерер посеян в Галле под пятым номером, его первый соперник определится по итогам квалификации.