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Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса и во второй раз стал чемпионом «Ролан Гаррос»

Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса и во второй раз стал чемпионом «Ролан Гаррос»
Георгий Сосно
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович во второй раз в своей карьере стал победителем «Ролан Гаррос». В решающем матче он в пяти сетах обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7(6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Продолжительность встречи составила 4 часа 12 минут. За это время Джокович сделал пять подач навылет и совершил три двойные ошибки. Также на его счету пять реализованных брейк-пойнтов из шестнадцати. Циципас реализовал три брейк-пойнта из восьми, сделал четырнадцать эйсов и допустил четыре двойные ошибки.

Новак Джокович во второй раз в своей карьере одержал победу на Открытом чемпионате Франции. Ранее ему это удавалось в 2016-м, когда серб в финале оказался сильнее Энди Маррея (Великобритания).

Для Циципаса это первый финал турнира «Большого шлема».

Ролан Гаррос (м). Финал
13 июня 2021, воскресенье. 16:10 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 6 		2 6 6 6
7 8 		6 3 2 4
             
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Чемпионский камбэк! Джокович спасся с 0:2 по сетам и во 2-й раз выиграл «Ролан Гаррос» Чемпионский камбэк! Джокович спасся с 0:2 по сетам и во 2-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
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