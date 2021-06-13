Новак Джокович первым в Открытой эре выиграл мэйджор, дважды отыгравшись с 0:2 по сетам

Серб Новак Джокович стал первым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года), который завоевал титул на турнире «Большого шлема», отыгравшись в двух матчах в ходе турнира со счёта 0:2 по сетам.

В 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2021 Джокович в первых двух сетах проиграл на тай-брейке Лоренцо Музетти. В четвертьфинал Новак вышел на отказе итальянца в пятом сете. Также Джокович отыгрался с 0:2 в финале со Стефаносом Циципасом. Грек выиграл два первых сета – 7:6, 6:2.

До Открытой эры подобного добивались Анри Коше (1927) и Тед Шрёдер (1949) на Уимблдоне.

Победный финал турнира «Большого шлема» после поражения в двух стартовых сетах стал лишь шестым в Открытой эре – пятым на «Ролан Гаррос». Ранее так отыгрывались Бьорн Борг в 1974 году, Иван Лендл – в 1984-м, Андре Агасси – в 1999-м, Гастон Гаудио – в 2004-м и Доминик Тим в 2020 году на US Open.