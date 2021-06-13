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Джокович — после победы на «Ролан Гаррос»: я горд и счастлив

Джокович — после победы на «Ролан Гаррос»: я горд и счастлив
Георгий Сосно
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович после победы в финальной встрече «Ролан Гаррос» над греком Стефаносом Циципасом со счётом 6:7(6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 дал интервью на корте.

«Именно на таких матчах ты учишься больше всего. Я верю, что Циципас станет ещё сильнее и в будущем выиграет много турниров «Большого шлема». Моё большое уважение тебе и твоей команде.

Для меня это мечта — сразиться на этом корте за один из величайших трофеев в нашем спорте. Нужно выкладываться на 100 процентов каждый день, находить мотивацию. Без моей жены и команды это было бы невозможно. Это командная работа. Я горд и счастлив», — сказал Джокович после победы.

Новак Джокович во второй раз в своей карьере одержал победу на Открытом чемпионате Франции. Ранее ему это удавалось в 2016-м, когда серб в финале оказался сильнее Энди Маррея (Великобритания).

Для Циципаса это первый финал турнира «Большого шлема».

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