Энди Маррей: многие говорят, чтобы я заканчивал с теннисом, а я хочу выиграть Уимблдон!

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей рассказал о целях, которые ставит перед собой на травяной сезон.
«Насколько мне известно, в прошлом году никто из игроков не играл на траве из-за пандемии. В один из сезонов, когда я выиграл Уимблдон, я тоже отказался от «Ролан Гаррос» и больше готовился на траве. Конечно, я не говорю, что результат в этом году будет таким же!
Безусловно, я хочу выиграть Уимблдон! И хочу быть №1 в мире. Честно говоря, я очень люблю теннис. Многие говорят, чтобы я заканчивал с ним, что им грустно видеть меня не в форме. А я: «Не надо обо мне грустить! Мне нравится этим заниматься, и я сделал такой выбор. Меня никто не заставляет». Спорт – странная штука. Кажется, люди отчаянно хотят, чтобы ты ушёл на пенсию и перестал заниматься любимым делом», — приводит слова Маррея The Guardian.
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