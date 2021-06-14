Стефанос Циципас снялся с турнира ATP-500 в Галле

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас снялся с травяного турнира категории ATP-500, который пройдёт в Галле (Германия) с 14 по 20 июня. Об этом сообщает «твиттер» Entry List Updates. В Галле Циципас был посеян под вторым номером, в сетке грека заменит лаки-лузер немец Янник Ханфман.

На прошедшем «Ролан Гаррос» 22-летний грек дошёл до первого в карьере финала на турнире «Большого шлема», где в пяти сетах уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 2:6, 4:6. По ходу турнира Циципас обыграл француза Жереми Шарди, испанца Педро Мартинес-Портеро, американца Джона Иснера, испанца Пабло Карреньо-Бусту, россиянина Даниила Медведева и немца Александра Зверева.