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Финалистка юниорского «Ролан Гаррос» Эрика Андреева: Федерер — теннисный бог

Финалистка юниорского «Ролан Гаррос» Эрика Андреева: Федерер — теннисный бог
Георгий Сосно
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16-летняя российская теннисистка Эрика Андреева в этом году добралась до финала юниорского «Ролан Гаррос», где уступила Линде Носковой из Чехии. После хорошего выступления Андреева привлекла внимание журналистов и рассказала о своих вдохновителях.

«Мне очень нравится Симона Халеп. Импонирует ее моральный настрой, стиль игры. Как и все, я люблю Роджера Федерера. Он — просто теннисный бог. Ведет себя и играет очень достойно. Ну и, конечно, Марат Сафин. Привлекало его свободное, бунтарское поведение на корте. Очень интересно было смотреть его матчи. Иногда даже пересматриваю их. Экспрессия — его фишка. Также нравится Андрей Рублев, его агрессивная манера игры, поведение на корте, быстрота и активность», — цитирует Андрееву Sport24.

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