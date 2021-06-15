Александр Зверев обыграл Доминика Кёпфера и вышел во второй круг турнира в Галле

Шестая ракетка мира немец Александр Зверев вышел во второй круг травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия), который продлится до 20 июня.

В стартовом матче Зверев (3) обыграл соотечественника Доминика Кёпфера со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Зверев 8 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Кёпфера – 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

В следующем раунде Зверев сыграет с победителем матча Уго Умбер (Франция) – Сэм Куэрри (США).

Призовой фонд турнира в Галле составил более € 1,3 млн. Его действующим победителем является 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер.