Горан Иванишевич: я думаю, Джоковичу лучше не играть на Мальорке

Тренер команды серба Новака Джоковича и бывший хорватский теннисист Горан Иванишевич рассказал о подготовке своего подопечного к Уимблдону.

«Новак Джокович знает свои цели. В среду мы едем на Мальорку, а после этого в Лондон. Победа на „Ролан Гаррос“ только повысит его мотивацию. Когда-то давно я сказал, что Джокович — единственный игрок, который может выиграть все турниры „Большого шлема“ за календарный год. Случится это или нет, одному Богу известно, но если кто-то и может это сделать, так это Новак.

По моему мнению, мы не должны играть на турнире в Мальорке, потому что трава там отличается от той, что будет на Уимблдоне. Нам нужно быть в Лондоне как минимум за три дня до начала турнира. На Мальорке мы пробудем семь или восемь дней", — цитирует Иванишевича Ubitennis.