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Медведев стал вторым среди российских теннисистов-мужчин по призовым за карьеру

Медведев стал вторым среди российских теннисистов-мужчин по призовым за карьеру
Елена Чистова
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Даниил Медведев по заработанным за карьеру призовым вышел на второе место среди всех российских теннисистов-мужчин и отстаёт только от Евгения Кафельникова.

Ещё в конце прошлого года Даниил находился на 5-м месте, но ещё до «Ролан Гаррос» обошёл Михаила Южного ($ 14,2 млн) и Марата Сафина ($ 14,3). На Открытом чемпионате Франции Медведев установил личный рекорд – пробился в четвертьфинал, благодаря чему пополнил свой банковский счёт на € 255 000. Таким образом, сумма призовых за карьеру у россиянина достигла $ 16 269 717 по данным ATP.

После «Ролан Гаррос» Медведев обошёл по призовым Николая Давыденко, но до 1-го места Даниилу остаётся ещё $ 7,6 млн.

В 2019-м, когда в ATP был полноценный сезон, Медведев сумел заработать на корте $ 7,1 млн. Так что если Даниил будет в хорошей форме и сможет доходить до решающих стадий крупных турниров, то он обойдёт Кафельникова примерно через год.

Призовые за карьеру российских теннисистов-мужчин:
1. Евгений Кафельников – $ 23 883 797
2. Даниил Медведев – $ 16 269 717
3. Николай Давыденко – $ 16 186 480
4. Марат Сафин – $ 14 373 291
5. Михаил Южный – $ 14 264 450
6. Карен Хачанов – $ 9 434 006
7. Андрей Рублёв – $ 8 272 610
… Аслан Карацев – $ 1 613 595.
До 1-го места ещё $ 7,6 млн. Даниил Медведев по призовым отстаёт только от Кафельникова До 1-го места ещё $ 7,6 млн. Даниил Медведев по призовым отстаёт только от Кафельникова
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