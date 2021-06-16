Медведев стал вторым среди российских теннисистов-мужчин по призовым за карьеру

Даниил Медведев по заработанным за карьеру призовым вышел на второе место среди всех российских теннисистов-мужчин и отстаёт только от Евгения Кафельникова.

Ещё в конце прошлого года Даниил находился на 5-м месте, но ещё до «Ролан Гаррос» обошёл Михаила Южного ($ 14,2 млн) и Марата Сафина ($ 14,3). На Открытом чемпионате Франции Медведев установил личный рекорд – пробился в четвертьфинал, благодаря чему пополнил свой банковский счёт на € 255 000. Таким образом, сумма призовых за карьеру у россиянина достигла $ 16 269 717 по данным ATP.

После «Ролан Гаррос» Медведев обошёл по призовым Николая Давыденко, но до 1-го места Даниилу остаётся ещё $ 7,6 млн.

В 2019-м, когда в ATP был полноценный сезон, Медведев сумел заработать на корте $ 7,1 млн. Так что если Даниил будет в хорошей форме и сможет доходить до решающих стадий крупных турниров, то он обойдёт Кафельникова примерно через год.