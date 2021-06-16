Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор сенсационной победы Александровой над Свитолиной

Видеообзор сенсационной победы Александровой над Свитолиной
Григорий Петерсон
Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче второго круга турнира в Берлине обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время россиянка сделала шесть эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Свитолиной семь подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в полуфинал Александровой предстоит сразиться с победителем пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Петра Мартич (Хорватия).

Завтра также состоится встреча между российскими теннисистками Вероникой Кудерметовой и Людмилой Самсоновой.

Свитолина — победительница 17 турниров WTA, бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.

Берлин. 2-й круг
16 июня 2021, среда. 12:10 МСК
Екатерина Александрова
34
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Элина Свитолина
6
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
«Мадам Монфис». Элина Свитолина согласилась выйти замуж за французского теннисиста «Мадам Монфис». Элина Свитолина согласилась выйти замуж за французского теннисиста
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021