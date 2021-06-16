Видеообзор сенсационной победы Александровой над Свитолиной

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче второго круга турнира в Берлине обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время россиянка сделала шесть эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Свитолиной семь подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.



За выход в полуфинал Александровой предстоит сразиться с победителем пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Петра Мартич (Хорватия).



Завтра также состоится встреча между российскими теннисистками Вероникой Кудерметовой и Людмилой Самсоновой.

Свитолина — победительница 17 турниров WTA, бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.