Видеообзор сенсационной победы Александровой над Свитолиной
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Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче второго круга турнира в Берлине обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:4, 7:5.
Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время россиянка сделала шесть эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Свитолиной семь подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
За выход в полуфинал Александровой предстоит сразиться с победителем пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Петра Мартич (Хорватия).
Завтра также состоится встреча между российскими теннисистками Вероникой Кудерметовой и Людмилой Самсоновой.
Свитолина — победительница 17 турниров WTA, бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.
Берлин. 2-й круг
16 июня 2021, среда. 12:10 МСК
34
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
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6
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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