Ник Кирьос и ещё два игрока снялись с турнира на Мальорке

Австралиец Ник Кирьос, аргентинец Федерико Дельбонис и француз Жереми Шарди снялись с турнира на Мальорке, который пройдёт с 20 по 26 июня, сообщает пресс-служба соревнований. В основной сетке турнира их заменят чех Иржи Веселы, француз Корентен Муте и итальянец Стефано Травалья.
Вчера, 16 июня, в состав участников турнира вошёл россиянин Даниил Медведев. Вторая ракетка мира получил уайлд-кард от организаторов. 15 июня Даниил проиграл представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу в первом круге турнира в Галле со счётом 6:7 (6:8), 3:6.
Ранее стало известно, что уайлд-кард на турнир на Мальорке в парном разряде получил серб Новак Джокович. Имя его партнёра пока не сообщается. На минувшей неделе Джокович в финале Открытого чемпионата Франции одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.
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