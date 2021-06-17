«Даниил здесь». Пресс-служба турнира на Мальорке показала фото Медведева с голым торсом
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Пресс-служба турнира ATP-250 на Мальорке (Испания) опубликовала фото российского теннисиста Даниила Медведева с голым торсом. Уроженец Москвы получил уайлд-кард от организаторов соревнований. Турнир пройдёт с 20 по 26 июня.
«Даниил здесь», — говорится в подписи к фото.
Пост доступен в «инстаграме» Mallorca Championships.
15 июня Даниил проиграл представителю Германии Ян-Леннарду Штруффу в первом круге турнира в Галле со счётом 6:7 (6:8), 3:6.
Ранее стало известно, что уайлд-кард на турнир на Мальорке в парном разряде получил серб Новак Джокович. Имя его партнёра пока не сообщается. На минувшей неделе Джокович в финале Открытого чемпионата Франции одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.
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