«Даниил здесь». Пресс-служба турнира на Мальорке показала фото Медведева с голым торсом

Пресс-служба турнира ATP-250 на Мальорке (Испания) опубликовала фото российского теннисиста Даниила Медведева с голым торсом. Уроженец Москвы получил уайлд-кард от организаторов соревнований. Турнир пройдёт с 20 по 26 июня.

«Даниил здесь», — говорится в подписи к фото.

Пост доступен в «инстаграме» Mallorca Championships.

15 июня Даниил проиграл представителю Германии Ян-Леннарду Штруффу в первом круге турнира в Галле со счётом 6:7 (6:8), 3:6.



Ранее стало известно, что уайлд-кард на турнир на Мальорке в парном разряде получил серб Новак Джокович. Имя его партнёра пока не сообщается. На минувшей неделе Джокович в финале Открытого чемпионата Франции одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.