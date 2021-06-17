Латвийская теннисистка Елена Остапенко не сдержала эмоций во время матча второго круга на турнире категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). Остапенко проиграла 90-й ракетке мира чешке Терезе Мартинцовой со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 22 минуты.
Во втором сете Остапенко начала возмущаться из-за решения судьи, который засчитал аут при её ударе. «Мяч попал, ты что слепой?», — сказала Елена. На что судья усмехнулся и ответил отрицательно. При этом не стал выносить латвийке предупреждения.
«Ты что слепой?» Елена Остапенко рассмешила судью на турнире в Бирмингеме
24-летняя Остапенко – бывшая пятая ракетка мира, победительница «Ролан Гаррос-2017», обладательница двух титулов на уровне WTA.
Призовой фонд турнира в Бирмингеме составил более $ 235 тыс. Его действующей победительницей является австралийка Эшли Барти.
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