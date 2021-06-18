15 эйсов не спасли Екатерину Александрову от поражения в четвертьфинале турнира в Берлине

Российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Берлине (Германия), проиграв представительнице Швейцарии Белинде Бенчич, посеянной под пятым номером, со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 32 минуты.

Екатерина 15 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 9 эйсов, 5 двойных ошибок и 4 брейка.

За выход в финал соревнований с призовым фондом € 456 073 Бенчич поспорит с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания, 6) — Ализе Корне (Франция). Сегодня, 18 июня, свой четвертьфинальный матч проведёт также россиянка Людмила Самсонова (Q). Её соперницей будет американка Мэдисон Кис. Турнир в Берлине завершится 20 июня.