Определился соперник Андрея Рублёва в полуфинале турнира в Галле

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, пробившийся в основную сетку турнира в Галле (Германия) через квалификацию, вышел в полуфинал, обыграв представителя ЮАР Ллойд Джорджа Харриса со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.

Николоз трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 14 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований с призовым фондом € 1 318 605 Басилашвили поспорит с россиянином Андреем Рублёвым, посеянным под четвёртым номером.

В 2019 году чемпионом этих соревнований стал швейцарец Роджер Федерер, в прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.