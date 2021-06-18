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Определился соперник Андрея Рублёва в полуфинале турнира в Галле

Определился соперник Андрея Рублёва в полуфинале турнира в Галле
Антон Шебика
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Грузинский теннисист Николоз Басилашвили, пробившийся в основную сетку турнира в Галле (Германия) через квалификацию, вышел в полуфинал, обыграв представителя ЮАР Ллойд Джорджа Харриса со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.

Николоз трижды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 14 эйсов, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований с призовым фондом € 1 318 605 Басилашвили поспорит с россиянином Андреем Рублёвым, посеянным под четвёртым номером.

В 2019 году чемпионом этих соревнований стал швейцарец Роджер Федерер, в прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Галле. 1/4 финала
18 июня 2021, пятница. 13:55 МСК
Ллойд Джордж Харрис
51
ЮАР
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 5  
6 		7 7  
         
Николоз Басилашвили
30
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
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