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Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Галле, в трёх сетах обыграв Николоза Басилашвили

Андрей Рублёв вышел в финал турнира в Галле, в трёх сетах обыграв Николоза Басилашвили
Яна Метлёва
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв стал первым финалистом турнира категории ATP-500 в Галле (Германия).

В полуфинальном матче Рублёв (4) сражался с представителем Грузии Николозом Басилашвили. Для победы россиянину понадобилось 3 сета и 1 час 48 минут. Встреча завершилась со счётом – 6:1, 3:6, 6:3.

Рублёв 6 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Басилашвили — 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В борьбе за титул в Галле Рублёв сойдётся с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Уго Умбер (Франция).

Призовой фонд травяного турнира в Галле составил более € 1,3 млн. Его действующим победителем является 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, который в текущем розыгрыше не сумел преодолеть стадию второго круга.

Галле. 1/2 финала
19 июня 2021, суббота. 13:10 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
1 		6 3
         
Николоз Басилашвили
30
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
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