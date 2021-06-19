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Маттео Берретини стал первым финалистом турнира в Лондоне

Маттео Берретини стал первым финалистом турнира в Лондоне
Георгий Сосно
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Итальянец Маттео Берретини обыграл в полуфинальном матче турнира в Лондоне Алекса де Минора из Австралии со счётом 6:4, 6:4. Игра длилась 1 час 24 минуты.

Берретини выполнил восемь подач навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из десяти. Австралиец также ни разу не допустил двойную ошибку, сделал два эйса и не смог реализовать единственный брейк-пойнт.

В финальной игре итальянец сразится с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания) — Денис Шаповалов (Канада).

Турнир в Лондоне стартовал 14 июня, финал назначен на 20 июня. Действующим победителем соревнований является испанец Фелисиано Лопес, который в 2019 году в решающей встрече оказался сильнее Жиля Симона из Франции — 6:2, 6:7, 7:6. Напомним, что в прошлом году все турниры на травяном покрытии были отменены из-за коронавируса.

Лондон. 1/2 финала
19 июня 2021, суббота. 15:15 МСК
Маттео Берреттини
9
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Алекс де Минор
22
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
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