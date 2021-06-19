Маттео Берретини стал первым финалистом турнира в Лондоне

Итальянец Маттео Берретини обыграл в полуфинальном матче турнира в Лондоне Алекса де Минора из Австралии со счётом 6:4, 6:4. Игра длилась 1 час 24 минуты.

Берретини выполнил восемь подач навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из десяти. Австралиец также ни разу не допустил двойную ошибку, сделал два эйса и не смог реализовать единственный брейк-пойнт.

В финальной игре итальянец сразится с победителем пары Кэмерон Норри (Великобритания) — Денис Шаповалов (Канада).

Турнир в Лондоне стартовал 14 июня, финал назначен на 20 июня. Действующим победителем соревнований является испанец Фелисиано Лопес, который в 2019 году в решающей встрече оказался сильнее Жиля Симона из Франции — 6:2, 6:7, 7:6. Напомним, что в прошлом году все турниры на травяном покрытии были отменены из-за коронавируса.