Бублик и Герасимов узнали первых соперников на турнире в Истбурне

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP 250, который пройдёт с 21 по 26 июня в Истбурне (Великобритания). В основную сетку турнира не заявился ни один российский теннисист.

Квартет высокосеяных игроков, которые начнут соревнования со второго круга, составили француз Гаэль Монфис (1), австралиец Алекс де Минор (2), итальянец Лоренцо Сонего (3) и грузин Николоз Басилашвили (4).

Из пар первого круга отметим встречу восьмого сеяного Александра Бублика из Казахстана, который сыграет с французом Ришаром Гаске. В другом матче белорус Егор Герасимов встретится с ещё одним представителем Франции Жо-Вильфридом Цонгой.

Призовой фонд соревнований составляет более 547 тысяч евро. Победителем турнира-2019 был американец Тейлор Фритц, в 2020-м соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.