Уго Умбер стал соперником Андрея Рублёва в финале турнира в Галле

Французский теннисист Уго Умбер вышел в финал турнира категории ATP 500 в Галле (Германия). В полуфинале Умбер нанёс поражение представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 35 минут.

Умбер восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Оже-Альяссим подал 14 эйсов, четыре раза ошибся на подаче и взял три подачи Умбера.

За титул травяного турнира в Галле Умбер сыграет с четвёртой ракеткой соревнований россиянином Андреем Рублёвым.

Призовой фонд травяного турнира в Галле составил более € 1,3 млн. Его действующим победителем является 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, который в текущем розыгрыше не сумел преодолеть стадию второго круга.