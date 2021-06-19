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Уго Умбер стал соперником Андрея Рублёва в финале турнира в Галле

Уго Умбер стал соперником Андрея Рублёва в финале турнира в Галле
Елена Чистова
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Французский теннисист Уго Умбер вышел в финал турнира категории ATP 500 в Галле (Германия). В полуфинале Умбер нанёс поражение представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 35 минут.

Умбер восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Оже-Альяссим подал 14 эйсов, четыре раза ошибся на подаче и взял три подачи Умбера.

За титул травяного турнира в Галле Умбер сыграет с четвёртой ракеткой соревнований россиянином Андреем Рублёвым.

Призовой фонд травяного турнира в Галле составил более € 1,3 млн. Его действующим победителем является 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, который в текущем розыгрыше не сумел преодолеть стадию второго круга.

Галле. 1/2 финала
19 июня 2021, суббота. 15:35 МСК
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 6 5
6 		3 7 7
         
Уго Умбер
31
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
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