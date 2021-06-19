Уго Умбер стал соперником Андрея Рублёва в финале турнира в Галле

Французский теннисист Уго Умбер вышел в финал турнира категории ATP 500 в Галле (Германия). В полуфинале Умбер нанёс поражение представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 35 минут.
Умбер восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 8 брейк-пойнтов. Оже-Альяссим подал 14 эйсов, четыре раза ошибся на подаче и взял три подачи Умбера.
За титул травяного турнира в Галле Умбер сыграет с четвёртой ракеткой соревнований россиянином Андреем Рублёвым.
Призовой фонд травяного турнира в Галле составил более € 1,3 млн. Его действующим победителем является 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, который в текущем розыгрыше не сумел преодолеть стадию второго круга.
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