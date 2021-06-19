«Это всё просто неправдоподобно». Людмила Самсонова — о выходе в финал турнира в Берлине

106-я ракетка мира 22-летняя россиянка Людмила Самсонова прокомментировала первый в карьере выход в финал турнира WTA. В полуфинале турнира в Берлине Самсонова, начавшая соревнования с квалификации, обыграла белоруску Викторию Азаренко – 6:4, 6:2.

«Это всё просто неправдоподобно для меня, так ново, но я очень этому рада. Это невероятно!

Финал с Бенчич, уверена, будет очень сложным, потому что она очень хорошо играет на этом покрытии и вообще отличная теннисистка. Постараюсь сделать всё возможное, сосредоточиться на своей игре, и посмотрим, как сложится матч», — приводит слова Самсоновой пресс-служба WTA.

В финале турнира в Берлине Самсонова встретится со швейцаркой Белиндой Бенчич. Выходом в финал Самсонова гарантировала себе дебют в топ-80 обновлённого рейтинга WTA.