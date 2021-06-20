Состоялась жеребьёвка турнира в Бад-Хомбурге, где сыграют Блинкова и Грачёва

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия). В основной сетке соревнований выступят две российские теннисистки — Анна Блинкова и Варвара Грачёва. Блинкова в матче первого круга сыграет с датчанкой Кларой Таусон, а Грачёва — с чешкой Катержиной Синяковой.
Первый номер посева получила чешка Петра Квитова. С другой стороны сетки путь к финалу начнёт белоруска Виктория Азаренко, получившая уайлд-кард от организаторов. Обе в первом круге сыграют с победительницами квалификации. Первой соперницей третьей сеяной американки Джессики Пегулы стала француженка Аманден Эсс.
Призовой фонд турнира категории WTA 250 в Бад-Хомбурге составляет €189 708. Впервые соревнования должны были состоятся в 2020 году, но были отменены из-за коронавируса.
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