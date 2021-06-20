Анастасия Павлюченкова рассказала о своих татуировках
Поделиться
Финалистка «Ролан Гаррос»-2021 россиянка Анастасия Павлюченкова рассказала о том, почему она любит татуировки.
«С детства я восхищалась старшим братом — его стилем, смелостью. У него были и пирсинги, и туннели в ушах, и разный цвет волос, и дреды. Да, он почти весь в тату (нога, два рукава, грудь). У меня тоже много, больше десяти, но они все достаточно маленькие и весёлые, пока я не рискую делать крупные. Саша смеётся надо мной и говорит, что этими маленькими я постепенно всё равно забью себе незаметно рукав. Но нет, я пока не готова», — цитирует Павлюченкову Vogue.
Анастасия Павлюченкова — победительница 17 турниров WTA, трёхкратная финалистка Кубка Федерации в составе национальной сборной России.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 20 июня 2021
-
09:51
-
09:26
-
09:18
-
00:27
- 19 июня 2021
-
23:26
-
22:48
-
21:18
-
20:55
-
19:52
-
18:51
-
18:36
-
18:27
-
18:11
-
17:57
-
16:41
-
16:34
-
16:26
-
16:03
-
15:01
-
14:58
-
14:16
-
14:12
-
13:59
-
13:11
-
12:52
-
12:28
-
11:53
-
10:52
-
09:50
-
09:47
-
09:30
-
09:26
-
00:19
- 18 июня 2021
-
22:55
-
22:33
Партнерский контент
Рекомендуем вам