Анастасия Павлюченкова рассказала о своих татуировках

Финалистка «Ролан Гаррос»-2021 россиянка Анастасия Павлюченкова рассказала о том, почему она любит татуировки.

«С детства я восхищалась старшим братом — его стилем, смелостью. У него были и пирсинги, и туннели в ушах, и разный цвет волос, и дреды. Да, он почти весь в тату (нога, два рукава, грудь). У меня тоже много, больше десяти, но они все достаточно маленькие и весёлые, пока я не рискую делать крупные. Саша смеётся надо мной и говорит, что этими маленькими я постепенно всё равно забью себе незаметно рукав. Но нет, я пока не готова», — цитирует Павлюченкову Vogue.

Анастасия Павлюченкова — победительница 17 турниров WTA, трёхкратная финалистка Кубка Федерации в составе национальной сборной России.