Азаренко и Соболенко стали победительницами турнира в Берлине в парном разряде

Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко стали победительницами парного разряда турнира категории WTA-500 в Берлине.



В решающем матче белоруски обыграли американо-нидерландский дуэт Николь Меликар/Деми Схурс со счётом 4:6, 7:5, [10:4]. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.

Белорусски исполнили 7 эйсов, допустили 3 двойные ошибки и использовали 1 брейк-поинт из 2. Их соперницы за всю игру 5 раз подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-поинт из 2.

Ранее Виктория Азаренко и Арина Соболенко вместе никогда не добирались до финалов парного разряда на турнирах под эгидой WTA. С другими партнёршами Азаренко выиграла 8 турниров, а Соболенко 5 раз побеждала в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс.