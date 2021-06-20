Азаренко и Соболенко стали победительницами турнира в Берлине в парном разряде
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Белорусские теннисистки Виктория Азаренко и Арина Соболенко стали победительницами парного разряда турнира категории WTA-500 в Берлине.
В решающем матче белоруски обыграли американо-нидерландский дуэт Николь Меликар/Деми Схурс со счётом 4:6, 7:5, [10:4]. Встреча продолжалась 1 час 22 минуты.
Белорусски исполнили 7 эйсов, допустили 3 двойные ошибки и использовали 1 брейк-поинт из 2. Их соперницы за всю игру 5 раз подали навылет, совершили 4 двойные ошибки и реализовали 1 брейк-поинт из 2.
Ранее Виктория Азаренко и Арина Соболенко вместе никогда не добирались до финалов парного разряда на турнирах под эгидой WTA. С другими партнёршами Азаренко выиграла 8 турниров, а Соболенко 5 раз побеждала в дуэте с бельгийкой Элизе Мертенс.
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