Украинка Марта Костюк вышла в основную сетку турнира в Истбурне

Украинская теннисистка Марта Костюк обыграла китаянку Чжан Шуай в финале квалификации на турнир в Истбурне со счётом 6:4, 4:6, 6:0.

Матч длился 1 час 43 минуты. За всю игру украинская спортсменка 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и использовала 7 брейк-пойнтов из 10. Её соперница из Китая не выполнила ни одного эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 13.

Чжан Шуай — победительница одного турнира «Большого шлема» в парном разряде, а также чемпионка десяти турниров WTA.

Марта Костюк за свою карьеру выиграла юниорский Australian Open, а на Открытом чемпионате Франции впервые в карьере дошла до четвёртого раунда взрослого турнира, где уступила Иге Свёнтек из Польши.