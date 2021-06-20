Андрей Рублёв — о поражении Уго Умберу: он был очень хорош на подаче

Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв прокомментировал поражение в своём первом финале на травяном покрытии французу Уго Умберу на турнире в Галле.
«Это была действительно замечательная неделя для меня, мой первый финал на траве.
В начале игры было нелегко. Все розыгрыши проходили очень быстро, всего один-два удара. Второй сет был хорош для нас обоих. Но он подавал отлично.
На тай-брейке у меня был хороший шанс, когда я бил с форхенда, но я упустил его. Такое случается, и я не всегда могу это контролировать», — цитирует Рублёва ATP Tour.
Для 23-летнего Рублёва это был третий личный финал в сезоне. Ранее он выиграл титул в Роттердаме и уступил греку Стефаносу Циципасу в решающем матче «Мастерса» в Монте-Карло.
Также для Рублёва это шестой финал турниров категории ATP-500. До этого матча Андрей 12 раз принимал участие в решающих играх. На его счету восемь титулов, пять из которых он завоевал в 2020 году.
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