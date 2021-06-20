Гаэль Монфис, скорее всего, не сыграет на Олимпиаде в Токио

34-летний французский теннисист, победитель 10 турниров ATP в одиночном разряде и бывшая шестая ракетка мира Гаэль Монфис сообщил, что скорее всего не примет участие в Олимпиаде — 2020.

«Я еще не определился на 100%, но на данный момент не собираюсь играть на Олимпиаде в Токио», — цитирует Монфиса Punto de Break.

Напомним, что ранее от участия в Олимпиаде — 2020 отказались испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим, норвежец Каспер Рууд и канадец Денис Шаповалов.

На Олимпиаде — 2016 в в Рио-де-Жанейро (Бразилия) победителем в мужском одиночном разряде стал Энди Маррей (Великобритания), который в финале оказался сильнее Хуан-Мартина дель Потро (Аргентина). Бронзовую медаль завоевал Кей Нисикори (Япония).