Финальная битва за титул в Бирмингеме между Касаткиной и Жабер. Видеообзор

Российская теннисистка Дарья Касаткина в финале турнира в Бирмингеме уступила представительнице Туниса Онс Жабер со счётом 5:7, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут.



За всю игру Касаткина выполнила один эйс и совершила одну двойную ошибку, использовав три брейк-пойнта из семи. На счету Жабер также одна подача навылет и одна двойная ошибка при пяти реализованных брейк-пойнтах из десяти.



Для Касаткиной победа в этом финале стала бы пятой в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде.



Жабер впервые выиграла титул WTA.



Напомним, что для девушек это был первый турнир на траве за два года. В прошлом году все соревнования были отменены в связи с коронавирусом, включая главное событие травяного сезона — Уимблдон.