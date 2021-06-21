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Андрей Чесноков: Рублёв готов к Уимблдону

Андрей Чесноков: Рублёв готов к Уимблдону
Георгий Сосно
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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков дал комментарий по поводу финальной игры в Галле между россиянином Андреем Рублёвым и французом Уго Умбером.

«Умбер очень хорошо играет. Это один из самых неудобных игроков на траве. Рублёв сыграл четыре матча до финала, это дало ему невероятную уверенность. С каждым матчем Рублев играл всё лучше и лучше. Поражение в финале — это не страшно. Это прекрасная подготовка к Уимблдону. Хотя конечно, игроки хотят выигрывать, это же не показательный турнир.

Тем не менее турнир в Халле стал хорошей практикой для Рублёва. Этот турнир дал уверенность Рублёву в играх на траве. Всё это показывает, что Рублёв готов к Уимблдону. Хотя все будет зависеть от первого матча. Иногда первые игры бывают достаточно сложными», — приводит слова Чеснокова «Спорт-Экспресс».

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