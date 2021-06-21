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Наоми Осака снялась для Vogue

Наоми Осака снялась для Vogue
Григорий Петерсон
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Японская теннисистка Наоми Осака снялась для женского журнала Vogue.

Тема номера: «Это я. Я иду своим путем».

В 2021 Осака снялась с «Ролан Гаррос» из-за проблем с ментальным здоровьем.

«Привет всем. Это не та ситуация, какую я когда-либо воображала или планировала получить, когда публиковала пост несколько дней назад. Думаю, сейчас самое лучшее для турнира, других игроков и моего благополучия — это то, что я снимусь, чтобы все могли вернуться к теннису, происходящему в Париже. Я никогда не хотела привлекать внимание и признаю, что моё сообщение, мой посыл могли быть более ясными.

Здесь в Париже я чувствовала себя уязвимой и встревоженной, поэтому подумала, что будет лучше позаботиться о себе и пропустить пресс-конференции. Я объявила об этом преимущественно потому, что я чувствую, что правила частично устарели, и хотела это подчеркнуть. Я написала неофициально турниру, извиняясь и говоря, что я буду больше чем счастлива поговорить с ними после соревнования, поскольку «Большие шлемы» напряжённые турниры. Сейчас я собираюсь провести некоторое время вне корта, но когда наступит подходящий момент, я действительно захочу поработать с Туром в направлении обсуждения способов, с помощью которых мы сможем улучшить условия для игроков, прессы и болельщиков. В любом случае, надеюсь, у вас всё в порядке и вы в безопасности, люблю вас, увидимся, когда получится», — написала Осака в своём «инстаграме».

До начала турнира Наоми сообщила, что не будет общаться с журналистами. Вчера её оштрафовали на € 15 тыс долларов за пропущенную пресс-конференцию. Турниры «Большого шлема» заявили, что в случае продолжения бойкота возможна дисквалификация теннисистки.

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