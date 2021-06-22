Каролина Возняцки болела за сборную Дании в матче с Россией, держа ребёнка на руках

Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки внимательно следила за ходом матча футбольного чемпионата Европы сборных Дании и России (4:1). Спортсменка опубликовала соответствующее видео в своём «инстаграме».
Каролина, 11 июня ставшая мамой, наблюдала за матчем по телевизору, держа ребёнка на руках. За сборную Дании активно болел и супруг Каролины — бывший баскетболист НБА Дэвид Ли.
При счёте 2:0 в пользу сборной Дании Возняцки опубликовала фото с ребёнком.
Фото: «Инстаграм» Каролины Возняцки
После третьего пропущенного сборной России гола Каролина написала: «Да!» По окончании матча теннисистка добавила: «Боже мой! Я так горжусь! 4:1».
По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям сборная Дании заняла второе место, Финляндии — третье, а России — последнее, четвёртое место.
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