Каролина Возняцки болела за сборную Дании в матче с Россией, держа ребёнка на руках

Бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки внимательно следила за ходом матча футбольного чемпионата Европы сборных Дании и России (4:1). Спортсменка опубликовала соответствующее видео в своём «инстаграме».

Каролина, 11 июня ставшая мамой, наблюдала за матчем по телевизору, держа ребёнка на руках. За сборную Дании активно болел и супруг Каролины — бывший баскетболист НБА Дэвид Ли.

При счёте 2:0 в пользу сборной Дании Возняцки опубликовала фото с ребёнком.

Фото: «Инстаграм» Каролины Возняцки

После третьего пропущенного сборной России гола Каролина написала: «Да!» По окончании матча теннисистка добавила: «Боже мой! Я так горжусь! 4:1».

По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям сборная Дании заняла второе место, Финляндии — третье, а России — последнее, четвёртое место.