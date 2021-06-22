Марат Сафин отреагировал на вылет сборной России с Евро-2020

Бывшая первая ракетка мира, россиянин Марат Сафин отреагировал на вылет сборной России с футбольного чемпионата Европы. Вчера, 21 июня, подопечные Станислава Черчесова проиграли в третьем туре группового этапа команде Дании со счётом 1:4.
Сафин после матча опубликовал фото сборной России и подписал его: «Заслуженные мастера спорта».
Фото: «Инстаграм» Марата Сафина
По итогам группового этапа первое место в квартете B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане заняли второе место, финны – третье, а россияне – последнее, четвёртое место.
Сафин — победитель 17 турниров (из них 15 — в одиночном разряде), в том числе Открытого чемпионата США 2000 года и Australian Open 2005 года, и двукратный обладатель Кубка Дэвиса.
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